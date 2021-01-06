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Власть

Украина зовет крымчан зарегистрироваться на пробное ВНО

15:17 среда, 6 января 2021
Украина зовет крымчан зарегистрироваться на пробное ВНО

фото © Крым.реалии

В Украине начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в новом году, которое продлится до 19 января, напоминают в Представительстве президента Украины в АРК и Севастополе.

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя зарегистрироваться можно будет на сайте Херсонского регионального центра оценивания качества образования. Стоимость пробного ВНО для участников с Крымского полуострова – 225 гривен.

«В этом году, учитывая эпидемиологические угрозы, каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам состоится 10 апреля 2021 года. Кроме того, каждый пользователь сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов», – напоминают в представительстве.

Результаты пробного ВНО-2021 будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля 2021.

Как говорится в официальном сообщении, зарегистрироваться для участия в основной сессии для прохождения внешнего независимого оценивания можно с 1 февраля до 5 марта 2021 года.

«Крымская молодежь может получить диплом, который признается в Украине и мире и в дальнейшем иметь возможность продолжить обучение за рубежом и проходить практику и стажировку в ведущих европейских и американских вузах», – подчеркивают в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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