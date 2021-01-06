Температура воздуха в Крыму побила рекорд последних 90 лет

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Погода в регионе перекрыла температурный максимум января 1931 года.

В Крыму зафиксировали новый температурный рекорд – воздух в январе здесь прогрелся до 17,6 градуса. Об этом со ссылкой на местный гидрометцентр пишет «Крым 24».

Предыдущий максимум был установлен 5 января 1931 года – 14,4 градуса выше нуля. По данным синоптиков, теплая погода сохранится на полуострове еще два дня, а после Рождества в регион придет резвое похолодание.

Ранее СМИ писали о том, что из-за погодных аномалий в Ялту ринулись десятки тысяч россиян, в связи с чем дороги Южного берега Крыма встали в больших пробках.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В январе в Крыму ожидается осадков меньше нормы. По прогнозу Гидрометцентра России, в январе в Крым не стоит ожидать существенных осадков.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 января.

Весенняя погода в Крыму сменится ливнями и снегом к концу недели. До 7 января на территории Крымского полуострова осадков не предвидится, но позже погода изменится, придет похолодание.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 4 января.