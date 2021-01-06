Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский рождественский стол против коронавируса ● Дешевое средство от вшей спасает от тяжелых форм коронавируса ● Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе всплеск смертей от коронавируса ● Как морги Севастополя работают с телами умерших от ковида
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
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За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 188 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3441 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 218 человек, выздоровевших за весь период – 21 009 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе всплеск смертей от коронавируса. Медики в Севастополе выявили 88 новых случаев COVID-19.
В Крыму продолжает снижаться число новых заражений. За 4 января на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Названы сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире. Ковид не уйдет так быстро, как хотелось бы.
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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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