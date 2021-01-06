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Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз
Глава Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз» – 82 человека.
По его данным, в инфекционном отделении горбольницы находится на лечении 140 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция и пневмония.
«В подмогу нашим врачам приехало 2 специалиста из Симферополя. Проходящая в связи с праздничными и выходными днями изоляция дает свои положительные результаты», – написал он в Фейсбуке.
Вместе с этим, глава Феодосии отметил, что за прошедшую неделю сотрудники полиции составляли по 5-6 протоколов в день за нарушения противоэпидемических мер. Бовтуненко призвал встретить Рождества Христова в кругу семьи.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Севастополе всплеск смертей от коронавируса. Медики в Севастополе выявили 88 новых случаев COVID-19.
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