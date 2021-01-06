Общество
Севастопольцы хотят вернуть старое имя музею
На сайте «Севастопольского военно-исторического музея-заповедника» продолжается голосование за название музея.
Горожанам предлагается выбрать: оставить нынешнее имя или вернуть старое – «Музей героической обороны и освобождения Севастополя».
Старое название побеждает: на момент публикации новости почти 85% проголосовавших отдали предпочтение ему.
Голосование продолжается на сайте музея sevmuseum.ru.
Напомним: ранее на встрече с журналистами с предложением подобрать новое — простое и емкое — название для одного из главных музеев города обратился директор учреждения Александр Барков, назначенный на должность в сентябре 2020 года.
Ранее Севастополь вернул исторические названия еще нескольким знаковым учреждениям города: сначала привычное название обрел Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ), позже Культурно-информационному центру вернули родное имя «Дворец культуры рыбаков», затем бэк-брендинг из ИКС в СТВ пережило Севастопольское телевидение.
В тексте использованы материалы: Форпост
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