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Бизнес

Севастопольский айтишник обратился в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты

По материалам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку по обращению бывшего сотрудника общества с ограниченной ответственностью «АТМ» о нарушении его прав на оплату труда.

Установлено, что заявитель являлся директором по развитию в ООО «АТМ», которая осуществляет деятельность в сфере вычислительной техники и информационных технологий. При этом с ноября 2017 года по октябрь 2018 года ему не выплачивалась заработная плата, в связи с чем образовалась задолженность в размере почти 400 тыс. рублей. В то же время денежные средства направлялись генеральным директором организации на иные нужды.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом по Гагаринскому району ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

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