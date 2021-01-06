С умершим от ковида главой МЧС Крыма простились под вой пожарных сирен

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В Симферополе состоялась церемония прощания с главой МЧС Республики Крым Сергеем Шаховым.

«В последний путь Сергея Шахова провожали с включенными сиренами пожарных автомобилей. Похоронен Сергей Николаевич Шахов будет в Судаке, где он долгие годы возглавлял инспекцию государственного пожарного надзора и местную пожарно-спасательную часть», - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Траурная церемония прошла 6 января возле часовни иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Проститься с министром, другом и коллегой пришли глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Владимир Константинов, родственники, депутаты, чиновники разных уровней, коллеги, ветераны МЧС и близкие друзья.

Сергей Шахов скончался в больнице от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в возрасте 65 лет. Службе в системе госпожнадзора и МЧС он отдал более 40 лет.

Сергей Шахов - уроженец города Новая-Горловка Донецкой области. С 1973 по 1974 проходил службу в Вооруженных силах, в 1974 году поступил в Черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР, которое окончил в 1977 году.

Начинал карьеру лейтенантом внутренней службы в должности начальника караула 19-ВПЧ специальной техники и связи отряда технической службы Симферополя УВД Крымисполкома.

Занимал должность главы крымского МЧС с марта 2014 года. В июле 2014 года после реорганизации ведомства стал министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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