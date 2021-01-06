Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 6 января
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 6 января.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 января.
Весенняя погода в Крыму сменится ливнями и снегом к концу недели. До 7 января на территории Крымского полуострова осадков не предвидится, но позже погода изменится, придет похолодание.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 4 января.
Январская жара: в Крыму будет аномально тепло. На следующей неделе полуостров столкнется с аномально теплой для января погодой. Об этом сообщает ТАСС.
Какой сегодня праздник 6 января фото
Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В январе в Крыму ожидается осадков меньше нормы
По прогнозу Гидрометцентра России, в январе в Крым не стоит ожидать существенных осадков.
Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году, и это не рубль
Инвесторы рассказали, какие валюты в новом году будут расти быстрее остальных.
Как морги Севастополя работают с телами умерших от ковида
И к чему нужно готовиться родственникам этих людей.
15 часов назад
В Крыму запретили нырять на пляжах
8 часов назад
В Крыму продолжает снижаться число новых заражений
17 часов назад
Что изменилось в правилах для дачников с 2021 года
19 часов назад
Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес
Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».