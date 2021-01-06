Происшествия
По году за рулон: за кражу обоев житель Крыма может получить пять лет
В отдел полиции Симферополя поступило заявление от местного жителя о том, что, находясь в строительном магазине, он заплатил 12 тысяч рублей за пять рулонов дорогих обоев, а чек на выдачу товара потерял на территории магазина.
Неизвестный мужчина нашел чек и забрал в пункте выдачи товара не принадлежащие ему покупки.
Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый местный житель. Задержанный чистосердечно признался в совершении преступления. Сотрудниками полиции по месту жительства подозреваемого произведен осмотр, в ходе которого обнаружены и изъяты похищенные рулоны обоев.
Следователем отдела полиции Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкцией данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает МВД Крыма.
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