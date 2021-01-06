Бизнес
Нефть дорожает: фьючерсы на март превысили 54 доллара за баррель
фото © Новости Крыма
Нефтяные котировки вернулись на уровень февраля прошлого года. На лондонской бирже ICE цена на март превысила $54 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
«По состоянию на 5:27 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92 процента до 54,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на «легкую» техасскую нефть WTI — на 0,4 процента, до 50,12 доллара за баррель», - сообщает РБК.
Brent дорожает на фоне договоренностей, достигнутых по итогам встречи стран-участниц ОПЕК+, состоявшейся в понедельник 5 января. По результатам достигнутых договоренностей, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу сырья на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. В то же время Саудовская Аравия снизит добычу на миллион баррелей в сутки (до 8,5 млн баррелей в сутки) на этот период. Общий объем нефтедобычи входящими в картель государствами в феврале и марте сохранится на уровне январского – 22,1 млн баррелей в сутки.
По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, рост котировок также связан со стимулирующими мерами ряда стран и вакцинацией от COVID-19.
Договоренности о снижении объемов добычи нефти вступили в силу в мае. Тогда было решено сократить их на 9,7 млн баррелей в сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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