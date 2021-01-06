Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: С умершим от ковида главой МЧС Крыма простились под вой пожарных сирен ● В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Крымский рождественский стол против коронавируса ● Дешевое средство от вшей спасает от тяжелых форм коронавируса
Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России
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В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.
Ученые обозначили два возможных сценария развития ситуации с коронавирусом в России, при которых он либо совсем перестанет терзать людей, либо останется с нами, подобно гриппу. Об этом пишет РИА Новости.
Первый сценарий — исчезновение коронавируса после массовой вакцинации, а также появления иммунитета у переболевших людей. Однако для такого исхода необходимо, чтобы вирус не мутировал.
Второй вариант связан с мутацией коронавируса. То есть выработка иммунитета после болезни или вакцинация не приведут к его исчезновению.
«Он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — цитирует информагентство слова Сергея Вознесенского, кандидата медицинских наук и доцента кафедры инфекционных болезней РУДН.
По мнению ученого, сейчас сложно предсказать, по какому именно из этих двух вариантов будут развиваться события.
Одновременно ученые предсказывают спад заболеваемости COVID-19.
«Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — считает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
По ее словам, спад заболеваемости может начаться уже весной этого года.
Эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию. По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, заболеваемость существенно снизится, когда примерно треть населения будет привита, а когда 60-70% россиян получат иммунитет, коронавирус и вовсе исчезнет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России
В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.
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