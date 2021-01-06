На въезде в Ялту произошло массовое ДТП

фото © МЧС Крыма

На автодороге Севастополь – Ялта произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Потребовалась деблокация пострадавших, передает пресс-служба МЧС РК.

Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, сообщение о происшествии с пострадавшими поступило около часа дня в среду. Авария произошла на въезде в Ялту, возле стелы и смотровой площадки.

«По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение пяти легковых автомобилей: BMW, «ВАЗ-2104», VolksWagen Passat, Daewoo Lanos и Mitsubishi Outlander. Водителю отечественного автомобиля требуется деблокация», - уточнили в ведомстве.

При помощи гидравлического оборудования спасатели достали мужчину из покореженного авто и передали в руки медиков. Кроме того, в больницу доставлен еще один участник аварии. Пострадавшие направлены в Ялтинскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В Севастополе автомобилист вылетел за пределы трассы и перевернулся.

В Крыму ищут десятки животных, потерявшихся в новогоднюю ночь из-за фейерверков. В новогоднюю ночь в Крыму теряется вдвое больше домашних животных, чем обычно.

В Севастополе в разгар праздников из-под воды подняли бомбу. Масштабная пиротехническая операция успешно проведена в самом центре Севастополя в разгар праздничных выходных.

Пожарные час тушили горящий дом в Старом городе Симферополя. В службу спасения вечером 3 января поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Караимской в Старом городе Симферополя.