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Происшествия

На пожаре в Саках спасли женщину

08:20 среда, 6 января 2021
Саки

Вчера в службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении в многоквартирном доме по адресу: г. Саки ул. Санаторная.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Незамедлительно к месту происшествия направлены 3 отделения 24 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытию установлено, что произошло горение личных вещей и мебели в квартире на 6 этаже, которое сопровождалось сильным задымлением. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка всех помещений, в ходе которой была обнаружена хозяйка квартиры.

Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей, женщину эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В 17:52 пожар ликвидирован на площади 15 м. кв. Причину пожара устанавливают эксперты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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