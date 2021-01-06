Леса, фисташки и самоизоляция: в Севастополе составлен топ судебных дел в 2020 году

Новая смотровая площадка в Херсонесе во время монтажа, осень 2020 года | фото © Форпост

В минувшем году в судах Севастополя шли процессы, отражающие бурную жизнь города.

Ретроспективу таких дел дал журналист «Первого Севастопольского» Антон Пархоменко в очередном выпуске программы «Внимание».

Итак, что это были за процессы?

Убийство в баре «Бенефис»

В мае 2020 года Севастопольский городской суд вынес приговор уроженцу Дагестана, зарезавшему человека в конфликтной ситуации в феврале 2019 года в караоке-баре «Бенефис» на проспекте Октябрьской революции.

Как напоминает Антон Пархоменко, это дело стало известно под газетным штампом «убийство за отказ танцевать лезгинку», как бы мы ни пытались обойти острые углы национального вопроса.

Приговор убийце – 10 лет строгого режима и 2 млн компенсации семье погибшего – не удовлетворил ни одну из сторон процесса.

Борьба за фисташки в Омеге

В течение года жители микрорайона бухты Омега в судах боролись за сохранение фисташковой рощи и против застройки территории многоэтажками. На сторону людей встали и депутаты, и чиновники.

«Мы нашли ошибки предыдущего руководства ДИЗО, под руководством Рустема Зайнуллина. А именно: дополнительное соглашение было выдано на аренду земельного участка с грубейшим нарушением земельного законодательства и нормативных правовых актов Правительства города Севастополя», – сообщал начальник Управления судебно-претензионной работы правительства Севастополя Сергей Смирнов.

Пока, отмечает Пархоменко, говорить об окончательной точке нельзя: суды продолжаются, позиция власти – создать на этом месте особо охраняемую природную территорию, не допустив застройки.

Почти тысяча уничтоженных можжевельников

Продолжается рассмотрение дела о вырубке примерно 900 краснокнижных можжевельников. Весной 2020 года на территории Терновского лесничества юридическое лицо для строительства гостиницы очистило площадку от растений.

А когда нарушение вскрылось, фирма попыталась самоликвидироваться, чтобы избежать ответственности, однако этому процессу помешала налоговая.

Возврат лесов Севастополя

В 2020 году прокуратура Севастополя при поддержке правительства добилась возвращения городу более 6 тысяч гектаров леса, отданных в долгосрочную аренду частной компании еще при губернаторе Дмитрии Овсянникове.

В число этих земель попал и незаконно возведенный при Украине охотничий вольер в заказнике «Мыс Айя» площадью около 600 гектаров.

Правда, снос этой фактически самовольной постройки пока забуксовал: оказывается, в вольере содержатся животные, принадлежащие частной структуре и перед тем, как снести забор, нужно определиться с их судьбой.

Дело за КОС «Южные»

Дело за провал строительства очистных «Южные» Антон Пархоменко назвал самым интересным и значимым в материальном плане.

Напомним, в августе прошлого года Арбитражный суд Севастополя постановил: подрядчик, АО «НПО «Биотехпрогресс», должен вернуть в бюджет Севастополя аванс в сумме почти 2 миллиарда рублей, полученный в 2017 году для строительства объекта. Впрочем, вряд ли взыскать деньги в полном объеме удастся: компания признана банкротом.

Кроме того, осенью к 7 годам колонии приговорили чиновника, подпись которого фактически стояла под договором – начальника государственного казенного учреждения. Дело бывшего директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова было передано в суд, о его судьбе пока ничего не известно.

Самое интересное для нас то, что в процессе судебных разбирательств выяснилось: проект, подготовленный за большие деньги, изначально был негоден, отмечает Пархоменко.

Пока судят фигурантов провального проекта, Севастополь продолжает ждать новые очистные. В деле строительства в конце 2020 года появилась надежда: подрядчик найден, проект меняется, и, возможно, этот объект все-таки город получит.

Приговор Моложавенко

В конце 2020 года было предъявлено обвинение бывшему директору городского департамента архитектуры Александру Моложавенко.

Вместе с руководителем государственного строительного надзора он выдал документы на соответствие дома на проспекте Победы техническим регламентам – однако впоследствии там обрушилась парковка, было повреждено имущество. Чудом не пострадали люди.

Кроме того, чиновник незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию апартаментов на мысе Фиолент, у которых не было централизованного водоснабжения и канализации. Приговор суда будет интересно узнать общественности.

Перерасчеты за мусор

В импровизированный судебный топ Антон Пархоменко включил дела по перерасчету оплаты за вывоз мусора для севастопольцев.

Суд по иску прокуратуры города обязал единого оператора, ООО «Благоустройство города Севастополь» пересчитать оплату в сторону уменьшения за полгода – потому что с января по июнь 2018 года предприятие применяло тарификацию в тоннах вместо кубометров, как это положено. Так что деньги, хоть и небольшие, должны вернуть.

Трудовой спор Николаева

Суд поставил точку и в трудовом споре Олега Николаева.

Неправомерно в 2018 году уволенный с поста руководителя Корпорации развития Севастополя предприниматель добился символического восстановления на рабочем месте, дойдя до Верховного суда.

Он даже получил к Новому году долг по зарплате в размере 49 тысяч рублей и 1 рубль морального вреда (деньги, впрочем, пообещал потратить на субботники «Севсвалок»).

«Коронавирусные» дела

Особая категория дел – за нарушения режима повышенной готовности.

Только за последнюю неделю года Роспотребнадзор подал в суд более 30 таких исков в отношении граждан и юридических лиц. Предприятия нарушают правила санобработки, а физические лица не сдают анализы после возвращения из-за границы.

«Культурный» спор

Особое место в списке громких дел занимает иск директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой к севастопольскому режиссеру Андрею Маслову.

Глава федерального учреждения культуры недовольна высказываниями режиссера в социальной сети относительно проводящихся работ по благоустройству.

Напомним, преобразования в Херсонесе возмущают многих севастопольцев, но иск, подчеркивает Пархоменко, был подан почему-то только к Маслову.

«Исход спора мы увидим достаточно скоро – думаю, он будет неожиданным», – подытоживает журналист.

В тексте использованы материалы: Форпост

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