Крымский рождественский стол против коронавируса

фото © Новости Крыма

Как правильно питаться на новогодних каникулах, чтобы отпугнуть СOVID-19.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Венера Яшлавская рассказала, как нужно правильно питаться во время зимних праздников с учетом рисков, связанных с пандемией коронавируса.

Чтобы не спровоцировать имеющиеся хронические заболевания, эксперт рекомендует следить за весом.

«Чтобы не прибавились лишние килограммы, а иммунитет сохранился на должном уровне, праздничный стол как никогда должен быть богат свежими овощами и листовой зеленью. Стол можно украсить овощными нарезками и салатами, заправленными не майонезом, а соком лимона, лайма, которые укрепляют иммунную систему и разжижают кровь», — советует врач-диетолог.

Сейчас важно не только не набрать лишние килограммы, но и поддержать иммунитет, чтобы организму были не страшны никакие вирусы, в том числе и СOVID-19. Поэтому предпочтение следует отдавать овощам и фруктам. Брокколи, брюссельская капуста, петрушка, укроп, лук, чеснок, болгарский перец и цитрусовые станут настоящими помощниками в выполнении этой задачи.

Особое внимание стоит уделить способу приготовления блюд. Так, из-за контакта с металлом и термической обработки разрушается около 70% витамина С, который содержится в свежих овощах и фруктах.

«Желательно, чтобы нарезки и салаты были из сырых овощей, либо приготовленных до состояния аль-денте — полутвердого-полуготового состояния», — рекомендует Венера Яшлавская.

Из мясных блюд для новогоднего застолья лучше выбирать более легкие сорта мяса – птицу или крольчатину.

Следует полностью отказаться от сладких газированных напитков, а отдать предпочтение морсам из свежих или мороженных ягод. Полезными и антисептическими свойствами обладают морсы из клюквы, шиповника и облепихи.

Под запретом, добавила диетолог, также должны быть и спиртные напитки, так как алкоголь способствует снижению иммунных сил организма. Максимум «запрещенки» — бокал красного полусладкого вина, и то если нет противопоказаний.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как не объесться за новогодним столом: советы диетолога. Чтобы не объесться в новогоднюю ночь, за праздничный стол нужно садиться сытым и побольше двигаться в течение всего празднования.

«Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов. В Ялте военный госпиталь для больных коронавирусом могут построить на территории санатория Минобороны РФ на улице Свердлова.

В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки. За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год: советы специалиста. Заместитель гендиректора НИИ прикладной химии Артем Муранов рассказал, где и как следует покупать пиротехнику для развлечения на предстоящие новогодние праздники.