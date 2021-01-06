Общество
Крымчан возмутили туристы, вешающие медицинские маски на горе Ай-Петри
В этом году туристов на зимних праздниках в Крыму больше, чем обычно. Тысячи отдыхающих едут на гору Ай-Петри.
Это не самая высокая точка полуострова ― 1234 метра, однако многие туристы едут туда, чтобы полюбоваться потрясающим видом на море, Большую Ялту и гору Аю-Даг. Подняться на Ай-Петри можно как на канатной дороге, так и на автомобиле.
На вершине часть туристов продолжает старую, но весьма сомнительную традицию, которая портит не только внешний вид достопримечательности, но и вредит экологии. Речь идет о привязывании на память любого предмета к деревьям, ограждениям, заборам. В ход идет все ― целлофановые пакеты, замки, салфетки и различные повязки. Таким образом туристы загадывают желание, хотя сделать это можно и без странного «ритуала».
Журналистам удалось заснять этот процесс. На фотографиях видно, что люди привязывают к перилам перед обрывом еще и личные медицинские маски. Это возмутило как крымчан, так и самих туристов, поскольку они вынуждены прикасаться к поношенным маскам, чтобы удержать равновесие и не упасть. Отдыхающие посчитали это как минимум негигиеничным и неприятным. На фоне такой «красоты» у туристов отпало желание делать фотографии.
«Противно на это смотреть, не говоря уже про трогать. Кто вообще мог додуматься вешать эти предметы, в том числе личной гигиены, на перила и другие места общего пользования?! Мне стыдно за других людей, надеюсь, когда-нибудь к ним придет осознание того, что нужно беречь природу», — пожаловалась Елена из Москвы.
Один из сотрудников канатной дороги рассказал ФАН, что подобные повязки там появляются каждый день, поэтому неравнодушным людям часто приходится чистить перила и деревья от всякого мусора, который оставляют другие туристы после себя.
«Проблема действительно существует. Думаю, многие даже не понимают, какой вред они несут природе и другим людям своими вроде бы безобидными действиями. Жаль, что даже взрослым людям приходится объяснять такие простые вещи», ― поделился мнением работник канатки.
Из-за перегруза от накопившихся замков, закрепленных на сооружениях в знак вечной и крепкой любви, спасатели вынуждены периодически их срезать, чтобы сохранить безопасность конструкции.
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