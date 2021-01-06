Общество
Какой сегодня праздник 6 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)
Фото pixabay.com
6 января принято отмечать Рождественский сочельник - канун праздника Рождества Христова. Считается, что название сочельника происходит от соченя - названия лепешек на конопляном масле, которые пеклись ранее на праздник.
Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.
Католическое Богоявление
Фото foma.ru
Праздник Богоявления, наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему, и празднуется Римско-католической церковью 6 января. Более древнее название данного праздника — Явление.
В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине 2 века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придерживается этой традиции) и с Крещением Иисуса в Иордане. В 4 веке празднование Рождества католической церковью было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.
В дальнейшем смысл праздника в православии и католицизме приобрел разное значение. Так, в православии праздник Богоявления все более увязывался по смыслу с Крещением, а в католицизме — с евангельскими событиями после Рождества, главным образом, поклонением волхвов. Крещение же празднуется в воскресенье после Богоявления.
День трех королей в Германии
Богоявление (Эпифания) — традиционный христианский праздник, отмечаемый немцами 6 января. Как правило, особое значение он имеет в землях Баварии, Баден-Вюртемберга и Саксонии-Ангальт. У католиков этот день также известен как «День трех королей».
Также сегодня, 6 января, отмечают такие праздники:
- День Бефаны в Италии
- Йорданов день в Болгарии (Богоявление)
- Хур-хрум-день
- День песочного печенья в США
- День бобов (National Bean Day) в США
- Маленькое Рождество в Ирландии
- День марунов на Ямайке
- День вооруженных сил Ирака
- День Патет Лао в Лаосе
- Традиционный день подношения в Бутане
Сегодня именины празднуют: Агафья (Агафа), Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмет, Василла, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Клавдия, Николай, Прот, Филипп.
Что происходило 6 января в прошлые годы
1066 - Гарольд Годвинсон становится королем Англии.
1217 - Орден меченосцев совершил рейд в новгородские земли.
1579 - заключение Аррасской унии, начало процесса объединения Нидерландов.
1813 - Издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны.
1834 - Состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни».
1846 - -Тарас Шевченко написал «Заповит».
1846 - в Киеве создано Кирилло-Мефодиевское общество.
1896 - премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота» братьев Люмьер.
1918 - ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания.
1929 - Генрих Гиммлер становится главой СС.
1937 - прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.
1943 - для личного состава Красной Армии введены погоны.
1978 - Государственный секретарь США Сайрус Вэнс передает правительству Венгрии корону Иштвана Святого.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 января. Какие праздники будут завтра?
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