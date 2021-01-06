Какой сегодня праздник 6 января

фото © pixabay.com

Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)

Фото pixabay.com

6 января принято отмечать Рождественский сочельник - канун праздника Рождества Христова. Считается, что название сочельника происходит от соченя - названия лепешек на конопляном масле, которые пеклись ранее на праздник.

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

Католическое Богоявление

Фото foma.ru

Праздник Богоявления, наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему, и празднуется Римско-католической церковью 6 января. Более древнее название данного праздника — Явление.

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине 2 века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придерживается этой традиции) и с Крещением Иисуса в Иордане. В 4 веке празднование Рождества католической церковью было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.

В дальнейшем смысл праздника в православии и католицизме приобрел разное значение. Так, в православии праздник Богоявления все более увязывался по смыслу с Крещением, а в католицизме — с евангельскими событиями после Рождества, главным образом, поклонением волхвов. Крещение же празднуется в воскресенье после Богоявления.

День трех королей в Германии

Богоявление (Эпифания) — традиционный христианский праздник, отмечаемый немцами 6 января. Как правило, особое значение он имеет в землях Баварии, Баден-Вюртемберга и Саксонии-Ангальт. У католиков этот день также известен как «День трех королей».

Также сегодня, 6 января, отмечают такие праздники:

- День Бефаны в Италии

- Йорданов день в Болгарии (Богоявление)

- Хур-хрум-день

- День песочного печенья в США

- День бобов (National Bean Day) в США

- Маленькое Рождество в Ирландии

- День марунов на Ямайке

- День вооруженных сил Ирака

- День Патет Лао в Лаосе

- Традиционный день подношения в Бутане

Сегодня именины празднуют: Агафья (Агафа), Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмет, Василла, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Клавдия, Николай, Прот, Филипп.

Что происходило 6 января в прошлые годы

1066 - Гарольд Годвинсон становится королем Англии.

1217 - Орден меченосцев совершил рейд в новгородские земли.

1579 - заключение Аррасской унии, начало процесса объединения Нидерландов.

1813 - Издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны.

1834 - Состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни».

1846 - -Тарас Шевченко написал «Заповит».

1846 - в Киеве создано Кирилло-Мефодиевское общество.

1896 - премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота» братьев Люмьер.

1918 - ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания.

1929 - Генрих Гиммлер становится главой СС.

1937 - прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.

1943 - для личного состава Красной Армии введены погоны.

1978 - Государственный секретарь США Сайрус Вэнс передает правительству Венгрии корону Иштвана Святого.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 января. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 5 января. Сегодня, 5 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Феодосиец обклеил машину гирляндой и разъезжал по городу под Jingle Bells. В социальных сетях появились видео и фото, на которых украшенный гирляндой автомобиль Audi S6 разъезжает по Феодосии.

В Севастополе появился конкурент полуденного выстрела. Севастопольский военно-исторический музей-заповедник 5 января начинает ежедневный запуск на Сапун-горе военной техники, которая находится в исправном состоянии и участвует в параде 9 Мая.

Какой сегодня праздник 4 января. Сегодня, 4 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.