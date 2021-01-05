Военную радиолокационную станцию «Яхрома» начнут строить в Севастополе

Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщает ТАСС.

Такая станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году.

Станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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