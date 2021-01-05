В январе в Крыму ожидается осадков меньше нормы

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По прогнозу Гидрометцентра России, в январе в Крым не стоит ожидать существенных осадков.

«Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма 36 мм, в горах 111 мм)», – указано в информации на сайте Гидрометцентра Крыма.

Симферопольское водохранилище в декабре 2020 года

В сообщении также отмечается, что в Крыму средняя месячная температура воздуха в январе ожидается на 1° выше средних многолетних значений (норма 0,4° мороза, в горах 3° мороза).

В первые сутки нового 2021 года синоптики зафиксировали температурный рекорд. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал «аномально теплый» январь для жителей Крыма.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова сказала, что ближайшие полгода в Крыму будут засушливыми. По словам синоптика, сам характер осадков не позволит наполнить водохранилища полуострова, как раньше.

В крымском Гидрометцентре сообщали, что в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал, пересохло большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма в декабре опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму. Согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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