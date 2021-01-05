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Общество

В соцсетях Севастополя объявили «помойный флешмоб»

Горожанам предлагают делиться снимками мусорок, чтобы обратить внимание на себя.

После новогодней ночи многие севастопольцы столкнулись с типичной, увы, проблемой дворов – захламленные мусорные контейнеры и площадки. В группе «Черный список Севастополь» соцсети ВКонтакте анонимный пользователь выложил целую россыпь живописных «помойных» снимков и предложил другим пользователям делиться проблемными фото.

«Скидывайте фото, у кого тоже есть проблема, может быть, государство хоть так обратит на нас внимание, сколько можно терпеть эту вонь и срач!» – призвал аноним.

К сожалению, автор поста, как и комментаторы, не сопроводил фотографии точными адресами, где находятся эти «вонь и срач», поэтому работникам сферы благоустройства придется вычислять локации по косвенным признакам.

Отметим, что несвоевременный вывоз мусорных контейнеров – распространненная проблема в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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