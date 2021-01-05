В Симферополе обещают высадить около семи тысяч саженцев деревьев и кустарников

Власти крымской столицы закупили 6,7 тысяч саженцев на 12 млн рублей для озеленения города.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

По информации замдиректора МБУ «Горзеленхоз» Марии Бараненковой, в 2020 году выделено около 30 млн рублей на компенсационное озеленение крымской столицы. Она добавила, что уже закуплено порядка 6751 саженца на сумму 12 млн рублей.

«Освоить всю выделенную сумму планируется в следующем году, потому что это деньги со специального счета, они идут только на компенсационную высадку. Это экономия по результатам конкурса, поэтому сумма переходит на следующий год», - уточнила Бараненкова.

Среди закупленных растений лиственные и хвойные кустарники, падуб остролистный, ели, туи смарагды, липы, клены, рябины, а также слива Писсарди.

«Кроме того, на баланс учреждения поступит множество кустарников различных видов и хвойных деревьев, а также дубы краснолистные и сосна крымская - деревья, которые неприхотливы и хорошо приживаются в крымском климате», - отметила замдиректора.

Бараненкова добавила, что высадка деревьев пройдет в соответствии с утвержденными дендропланами. В них включены закрепленные за предприятием парки и скверы крымской столицы: скверы Потемкина и Казанский, зеленая зона 180-го квартала, а также улица Мира, Мичурина и другие.

«Некоторые растения желательно высаживать во время, когда деревья находятся в спокойном состоянии спячки, тогда они легче приживаются и вся сила уходит в корни. Хвойные, например, можно сажать, когда есть заморозки до 5-6 градусов мороза», - добавила замдиректора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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