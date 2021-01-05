В Севастополе всплеск смертей от коронавируса

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Медики в Севастополе выявили 88 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

«По состоянию на утро 5 января зарегистрированы 88 новых случаев заболевания COVID-19. 64 человека выписаны после выздоровления. Умерли восемь человек в возрасте от 45 до 89 лет. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями», – сказано в сообщении.

Всего, по данным правительства, в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 7 194 человека. В настоящий момент выздоровели 6 635 человек, 253 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 175 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 207 человек.

Под наблюдением находится 596 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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