Происшествия
В Севастополе иномарка вылетела с дороги и перевернулась
В Севастополе автомобилист вылетел за пределы трассы и перевернулся.
В соцсетях появились страшные кадры момента аварии.
Как отмечают пользователи Сети, ДТП произошло на кольце возле парка Победы. На кадрах видно, что водитель двигался со стороны проспекта Октябрьской Революции.
В комментариях севастопольцы предполагают, что авария связана с гололедом на дороге.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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