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Происшествия

В Севастополе иномарка вылетела с дороги и перевернулась

16:04 вторник, 5 января 2021

В Севастополе автомобилист вылетел за пределы трассы и перевернулся.

В соцсетях появились страшные кадры момента аварии.

Как отмечают пользователи Сети, ДТП произошло на кольце возле парка Победы. На кадрах видно, что водитель двигался со стороны проспекта Октябрьской Революции.

В комментариях севастопольцы предполагают, что авария связана с гололедом на дороге.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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