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Власть

В Крыму запретили нырять на пляжах

18:09 вторник, 5 января 2021
В Крыму запретили нырять на пляжах

фото © www.aidar.su

В Крыму с 2021 года вступают в силу новые правила работы пляжей. Теперь отдыхающим нельзя приводить с собой животных и нырять.

Согласно новым правилам, владельцы пляжей обязаны обозначить границы заплыва в местах купания, провести водолазное обследование дна.

Запрещается размещать пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Отдыхающим запрещается приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей.

Кроме того, посетителям пляжей теперь запрещено играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

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