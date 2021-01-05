В Крыму запретили нырять на пляжах

фото © www.aidar.su

В Крыму с 2021 года вступают в силу новые правила работы пляжей. Теперь отдыхающим нельзя приводить с собой животных и нырять.

Согласно новым правилам, владельцы пляжей обязаны обозначить границы заплыва в местах купания, провести водолазное обследование дна.

Запрещается размещать пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Отдыхающим запрещается приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей.

Кроме того, посетителям пляжей теперь запрещено играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год. Запас воды в водохранилищах Крыма к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

После новогодних каникул в Севастополе начнут отключать свет. С 11 января местных жителей ожидают почти ежедневные отключения электроэнергии.

Как морги Севастополя работают с телами умерших от ковида. И к чему нужно готовиться родственникам этих людей.

Почти три десятка новых мусоровозов начали работу в Керчи и Евпатории. ООО «Управление межрегионального экологического сервиса» (УМЭС) приступило с 1 января к вывозу твердых коммунальных отходов в Керчи и Евпатории.