Власть
В Крыму проверят наличие мошеннических сайтов в финансовой сфере
По требованию Генпрокуратуры в России заблокировали более 340 мошеннических сайтов в кредитно-финансовой сфере, проверку ожидает и Крым.
«По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 340 сайтам, используемым для совершения противоправных действий в кредитно-финансовой сфере», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре рассказали, что ведомство комплексно проверяет и пресекает распространение в российском сегменте интернета недостоверной общественно значимой информации.
«В настоящее время доследственные проверки организованы в Республике Крым, Красноярском крае, Белгородской, Кировской, Московской, Омской, Ростовской и Ярославской областях», - сообщили специалисты.
Отмечается, что после определения местонахождения серверов, на которых имеется противоправная информация, материалы проверок направляются в территориальные подразделения органов внутренних дел.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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