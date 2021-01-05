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Власть

В Крыму проверят наличие мошеннических сайтов в финансовой сфере

08:31 вторник, 5 января 2021

По требованию Генпрокуратуры в России заблокировали более 340 мошеннических сайтов в кредитно-финансовой сфере, проверку ожидает и Крым.

«По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 340 сайтам, используемым для совершения противоправных действий в кредитно-финансовой сфере», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре рассказали, что ведомство комплексно проверяет и пресекает распространение в российском сегменте интернета недостоверной общественно значимой информации.

«В настоящее время доследственные проверки организованы в Республике Крым, Красноярском крае, Белгородской, Кировской, Московской, Омской, Ростовской и Ярославской областях», - сообщили специалисты.

Отмечается, что после определения местонахождения серверов, на которых имеется противоправная информация, материалы проверок направляются в территориальные подразделения органов внутренних дел.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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