В Крыму проверят наличие мошеннических сайтов в финансовой сфере

По требованию Генпрокуратуры в России заблокировали более 340 мошеннических сайтов в кредитно-финансовой сфере, проверку ожидает и Крым.

«По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 340 сайтам, используемым для совершения противоправных действий в кредитно-финансовой сфере», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре рассказали, что ведомство комплексно проверяет и пресекает распространение в российском сегменте интернета недостоверной общественно значимой информации.

«В настоящее время доследственные проверки организованы в Республике Крым, Красноярском крае, Белгородской, Кировской, Московской, Омской, Ростовской и Ярославской областях», - сообщили специалисты.

Отмечается, что после определения местонахождения серверов, на которых имеется противоправная информация, материалы проверок направляются в территориальные подразделения органов внутренних дел.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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