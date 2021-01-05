В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год

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Запас воды в водохранилищах Крыма к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

По оценкам специалистов, за прошлый месяц водохранилища Крыма обмелели еще на пять млн кубометров воды.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0,47 млн кубометров, Симферопольское – 0,3, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал», - отметили эксперты.

Кроме того, незначительным было количество выпавших осадков в Крымских горах. По сведениям горных метеостанций в районе Ай-Петри наблюдалось 46.2 мм осадков (27% нормы), на Ангарском Перевале 44.9 мм осадков (40% нормы).

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. П

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что «водная блокада Крыма, организованная Украиной, нарушает европейские и международные конвенции».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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