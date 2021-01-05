Водный кризис
Развитие сюжета: Напоить Севастополь: из Инкерманского озера уже забрали всю воду ● В декабре крымские водохранилища не пополнились водой ● Вода под Азовским морем фантазия? ● Власти Крыма хотят включения опреснителей морской воды в программу ФЦП ● Аксенов решил, что со дна Азовского моря уже добывают воду для Крыму
В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год
фото © Новости Крыма
Запас воды в водохранилищах Крыма к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.
Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
По оценкам специалистов, за прошлый месяц водохранилища Крыма обмелели еще на пять млн кубометров воды.
«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0,47 млн кубометров, Симферопольское – 0,3, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал», - отметили эксперты.
Кроме того, незначительным было количество выпавших осадков в Крымских горах. По сведениям горных метеостанций в районе Ай-Петри наблюдалось 46.2 мм осадков (27% нормы), на Ангарском Перевале 44.9 мм осадков (40% нормы).
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. П
Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что «водная блокада Крыма, организованная Украиной, нарушает европейские и международные конвенции».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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