Улицы Ялты во время праздников превратились в парковки

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Десятки тысяч туристов съехались на Южный берег Крыма, чтобы провести там новогодние каникулы.

Во время новогодних каникул десятки тысяч россиян приехали на Южный берег Крыма, который из-за наплыва туристов встал в больших пробках.

Большинство отдыхающих направились в Ялту, все главные улицы которой превратились в парковки. По словам местных жителей, которые публикуют в соцсетях соответствующие фотографии, автомобилями заставлены даже пешеходные зоны. Городские власти рассчитывают, что до 11 января в Ялте отдохнут 100 тысяч туристов.

Тысячи людей отправились и на гору Ай-Петри, создав заторы на плато и на дороге, ведущей на вершину. Обычно в это время года Ай-Петри становится центром зимнего отдыха на полуострове, однако сейчас погода на плато такая же аномально теплая, как и во всех крымских городах.

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