Украина отработала удар по Крыму с применением беспилотников

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СМИ сообщили о недавно проведенных учениях ВС Украины.

По информации западного издания «Bulgarian Military», в ноябре 2020 года Украина провела учения в районе границ Крыма, используя турецкие бесплиотники Bayraktar TB2.

«Согласно сценарию учений, украинские военные действовали в городских условиях против средств радиоэлектронной борьбы противника. В конце ноября Вооруженные силы Украины смоделировали нападение Байрактара на Крым», - приводят СМИ слова издания «Bulgarian Military».

Ранее сообщалось, что украинская власть ищет площадку для размещения турецкого предприятия компании Bayrаktar, на котором та планирует производить военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он рассказал, что сначала турецкая сторона была готова разместить производство на одном из предприятий государственного Укроборонпрома, но потом решила найти отдельную площадку.

Вице-премьер уточнил, что на предприятии Bayrаktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы, и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.

Также ранее Украина перебросила в зону проведения операции Объединенных сил в Донбассе ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства.

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