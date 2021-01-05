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Коронавирус в Крыму

Ученые назвали редкий симптом коронавируса

08:41 вторник, 5 января 2021
Ученые назвали редкий симптом коронавируса

фото © w3.bilkent.edu.tr

Постоянная икота является редким, но потенциальным признак COVID-19. Об этом пишет в понедельник, 4 января, газета Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

По данным издания, Национальная служба здравоохранения Великобритании выделяет три ключевых симптома коронавируса: высокая температура, непрерывный кашель, потеря обоняния или вкуса.

Вместе с тем в недавно опубликованном исследовании упоминается пациент, у которого COVID-19 проявлялся только через икоту. 64-летний мужчина не мог побороть этот недуг в течение трех суток и обратился к врачам. Медики обследовали его, обнаружили низкий уровень лейкоцитов и подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

Аналогичный случай произошел с 62-летнем пациентом, который обратился к врачам спустя четверо суток непрекращающейся икоты. Медики выяснили, что инфекция уже поразила легкие мужчины. Кроме того, у него был пониженный уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

При этом ученые подчеркивают, что икота как симптом COVID-19 встречается крайне редко, и рекомендуют обязательно обращаться к врачам, если она продолжается более 48 часов.

По данным Национальной службы здравоохранения, зачастую нет очевидной причины, по которой у человека возникает икота, однако считается, что ее может вызвать стресс или сильные эмоции.

В ноябре заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заложенность ушей является одним из симптомов COVID-19.

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