Топ-5 провалов: какие проекты не удалось реализовать в Крыму в 2020 году

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Крымские власти регулярно рапортуют о собственных успехах в реализации инвестиционных, строительных и социальных проектов на полуострове.

Часть из них финансируются из федерального российского бюджета, другие – на деньги из иных источников. В то же время из года в год некоторые проекты, инициированные местной властью, превращаются в долгострои. Сроки их выполнения срываются, ввод тех или иных объектов строительства в эксплуатацию переносится, а инвестиционные программы проваливаются.

Не стал исключением и нынешний, 2020 год. СМИ собрали информацию о пяти крупных проектах, реализовать которые в прошлом году так и не удалось, несмотря на озвученные планы.

5. Квартиры для крымских медиков

Стоимость: более 100 миллионов рублей

О необходимости выделения жилья медицинским работникам Крыма местные власти заявили еще в конце 2019 года. Пойти на такой шаг крымских чиновников вынудил комплекс причин: дефицит старшего и среднего медперсонала, низкое качество медицины в сельской местности, а также вопрос очередей на прием к профильным специалистам.

В течение ближайших двух лет государство планирует приобрести и выделить медикам 600 квартир в новостройках, говорил глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции, которая состоялась в декабре 2019 года.

Тогда же крымские чиновники уточнили, что на полуострове не хватает около 600 врачей и 900 представителей из числа среднего медицинского персонала.

В апреле нынешнего года Аксенов рапортовал, что соглашение на выделение первой очереди из 300 квартир было заключено с двумя девелоперскими компаниями, реализующими на полуострове крупные инвестиционные проекты.

К тому моменту неназванные компании уже якобы передали государству первые 45 квартир, утверждал Аксенов.

Впрочем, спустя четыре месяца глава Крыма заявил, что программу по обеспечению медицинских работников жильем власти были вынуждены отложить из-за пандемии. Якобы средства, выделенные на приобретение жилья, были перенаправлены на поддержку людей, пострадавших от коронавируса.

4. Исторический бульвар в Севастополе

Стоимость: 436 миллионов рублей

Расположенный в центре Севастополя Исторический бульвар, реконструкция которого стартовала в 2018 году, уже более года «стоит в руинах» В настоящий момент для посещения открыта лишь узкая полоска бульвара, где проложена дорожка, соединяющая музей – Панорама обороны Севастополя с 4-й Бастионной улицей и Панорамным переулком.

Вся остальная территория объекта по периметру огорожена зеленой металлической решеткой, за которой виднеются груды строительных материалов, вырванная пешеходная плитка и множество пластиковых труб.

По плану завершить реконструкцию Исторического бульвара местные власти планировали в мае 2020 года. Приурочить открытие пространства должны были ко Дню победы. Позже руководство Военно-исторического музея-заповедника неоднократно сдвигало сроки начала эксплуатации объекта: сначала на сентябрь, а позже – на ноябрь.

Однако уже в начале весны стало ясно, что закончить реконструкцию в 2020 году не удастся. Строительные работы на бульваре были остановлены по решению суда, который принял обеспечительные меры в рамках гражданского спора между бывшим генеральным подрядчиком – ООО «Меандр» и субподрядчиком – ООО «Ирбис».

В течение 2020 года по факту финансовых нарушений, допущенных в ходе реконструкции Исторического бульвара, было возбуждено уголовное дело, а гендиректора «Меандра» Елену Завадскую и ее бывшего заместителя Евгения Ярмоша арестовали в Москве, но в рамках расследования другого производства.

В октябре министерство культуры России объявило, что найден новый подрядчик, который продолжит реконструкцию Исторического бульвара. Им стала московская компания «Равелин». В минкульте заявили, что она завершит работы до конца 2021 года. Однако несколько дней назад стало ясно, что и эти сроки находятся под угрозой срыва.

Дело в том, что на объекте должен пройти комплекс различных экспертиз, сообщил директор Военно-исторического музея-заповедника Александр Барков. Их проведение затянется до начала марта, таким образом, до этого срока рабочие на объекте не появятся.

3. Центр детского театрального искусства в Симферополе

Стоимость: 930 миллионов рублей

Долгострой детского театрального центра – еще один результат работы ООО «Меандр» в Крыму. На этот раз – в Симферополе.

О строительстве центра на месте снесенного здания симферопольского театра кукол власти Крыма объявили в начале 2018 года.

Проект театрального центра сразу же вызвал ряд вопросов у крымских экспертов. Бывший главный архитектор крымской столицы Эрнст Мавлютов назвал его «кулуарным и спонтанным». По его мнению, здание не вписывается в архитектуру старого Симферополя.

Причиной, по которой крымские власти решились на снос старого здания театра кукол, послужила его аварийность, говорили чиновники.

Вместе с тем, подрядчик сорвал сроки сдачи детского центра в эксплуатацию практически сразу после начала работ. В середине 2019 года Сергей Аксенов признал, что на строительной площадке имеют место некоторые нарушения. Власти обещали устранить их и завершить строительство до конца 2020 года.

Компанию «Меандр» в российской прессе неоднократно связывали с бывшим министром культуры Владимиром Мединским. В январе 2020 года он был отправлен в отставку и не вошел в новый состав правительства, которое возглавил Михаил Мишустин. Спустя несколько месяцев проблемы начались и у «Меандра».

Так, в марте 2020 года Сергей Аксенов заявил, что у компании-подрядчика «возникли трудности с деньгами», хотя еще несколькими месяцами ранее подчиненные главы Крыма заявляли, что детский центр «обязательно будет введен в эксплуатацию» в оговоренные договором сроки.

Окончательно разорвать отношения с «Меандром» крымской власти удалось лишь в ноябре. Тогда же на объект зашел новый подрядчик – ООО «Новый город».

2. Набережная имени Терешковой в Евпатории

Стоимость: 870 миллионов рублей

Реконструкция набережной имени Валентины Терешковой началась в Евпатории в начале 2018 года – еще при Андрее Филонове, бывшем мэре города, который нынче проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Работы на объекте планировали завершить к лету 2020 года – в преддверии начала высокого сезона, говорили представители администрации города. До этого времени набережная будет полностью ограждена и недоступна для посещения, добавляли чиновники.

Еще в середине 2019 года складывалось впечатление, что реконструкция шла по плану. Представители подрядчика, компании «Каштак», рапортовали о выполнении работ, согласно установленному графику, а местные журналисты, побывавшие на стройке, писали, что на некоторых участках степень готовности стремилась к 70-90%.

Ежедневно на объекте работали не менее пятидесяти человек и десяти единиц строительной техники, утверждал подрядчик.

Реконструкция набережной остановилась достаточно неожиданно. В декабре 2019 года об этом заявил подконтрольный Москве глава Министерства строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

По его словам, город в одностороннем порядке разорвал договор с подрядчиком по причине систематически возникающих претензий. Он уточнил, что подрядчик допускал грубые нарушения технологий строительства и проектной документации, а также регулярно завышал стоимость строительных материалов. Все это было выявлено в ходе проверки, проводимой российским Федеральным казначейством.

В январе стало известно о том, что по факту этих нарушений было возбуждено уголовное дело, обвиняемым по которому проходит бывший инженер крымского госучреждения «Инвестстрой РК».

Крымские чиновники заявили, что проект реконструкции набережной будет скорректирован и до своего возобновления будет зарегистрирован как объект незавершенного строительства.

Нового проектировщика определил лично глава Крыма Сергей Аксенов. Им стала сочинская компания «Гидротехника». Завершить реконструкцию объекта крымские власти обещают в начале 2022 года.

1. Большая соборная мечеть

Стоимость: около 5 миллиардов рублей

Соборная мечеть, которую власти Крыма начали возводить в сентябре 2015 года, стала одним из главных долгостроев на территории полуострова.

Завершить строительство храма планировали в 2018 году, однако за три года, прошедших с начала строительства, на объекте лишь начали возводить большой купол и приступили ко внутренней отделке помещений.

В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что пригласил на открытие мечети президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и тот, по словам Путина, «очень положительно отнесся к этому предложению». Впрочем, самого открытия объекта так и не состоялось.

Официальная причина – изменения, которые были внесены в проект внутреннего оформления мечети. Это было необходимо, чтобы добавить объекту крымскотатарского национального колорита, рассказывал депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Дата открытия мечети была сдвинута сначала на апрель, а потом – на лето. Впрочем, уже в мае в Москве Муфтияте Крыма и Севастополя сообщили, что из-за пандемии коронавируса открытие снова откладывается.

Из-за пандемии на объекте не может одновременно работать большое количество людей, сетовал заместитель крымского муфтия Эсадуллах Баиров. Если бы весь персонал работал бы в полную силу, завершить объект можно было за полгода, утверждал он.

При этом, по словам Баирова, трудности с поставкой на объект строительных материалов до сих пор актуальны. Поэтому, несмотря на то, что, по заверениям Муфтията, строительные работы уже выполнены на 80%, ждать открытия соборной мечети крымские мусульмане могут не ранее конца 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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