Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе всплеск смертей от коронавируса ● Как морги Севастополя работают с телами умерших от ковида ● В Крыму продолжает снижаться число новых заражений ● Названы сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире ● Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии составило 547 человек.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 26 477 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 20 791 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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