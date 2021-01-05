Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии составило 547 человек.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 26 477 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 20 791 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжает снижаться число новых заражений. За 4 января на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Названы сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире. Ковид не уйдет так быстро, как хотелось бы.

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

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