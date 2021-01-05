Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман 100-500м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью около 4 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 94 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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