Власть
После новогодних каникул в Севастополе начнут отключать свет
С 11 января местных жителей ожидают почти ежедневные отключения электроэнергии.
С 11 января в Севастополе начнутся плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем в домах местных жителей будут отключать свет. Об этом предупредили на предприятии «Севастопольэнерго».
Отключения энергоснабжения затронут некоторые улицы города, а также поселок Любимовка, села Родниковое, Колхозное и Ново-Бобровка. В большинстве случаев света не будет в период с 8:00 до 16:00, однако возможны отклонения от графика. С подробным перечнем адресов, попадающих под отключения, можно ознакомиться здесь.
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