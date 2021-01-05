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Власть

Почти три десятка новых мусоровозов начали работу в Керчи и Евпатории

ООО «Управление межрегионального экологического сервиса» (УМЭС) приступило с 1 января к вывозу твердых коммунальных отходов в Керчи и Евпатории.

Как сообщили в управлении информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, в распоряжении компании 28 новых мусоровозов.

«Предприятие полностью обеспечено новейшей мусоровывозящей техникой и персоналом. На территории Керчи и Евпатории вышли на маршруты абсолютно новые мусоровозы для вывоза ТКО в количестве 28 единиц, также работают дежурные мусоровозы регионального оператора», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с 31 декабря в данных городах продолжается замена металлических контейнеров старого образца на евроконтейнеры. Замена производится с учетом объемов накопления ТКО на площадках.

УМЭС выступает подрядчиком госпредприятия «Крымэкоресурсы». По данным мининформа, контролировать сроки вывоза ТКО будет оперативный штаб, сформированный на базе единого диспетчерского центра «Крымэкоресурсов». В оперштабе состоят представители подрядчика, муниципалитетов и министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.

В случае срыва графика вывоза ТКО в Керчи и Евпатории граждане могут обратиться на «горячую линию» госпредприятия «Крымэкоресурсы» +7 (3652) 78-84-97, для SMS и мессенджеров работает номер +7 (978) 973-28-60. На сайте госпредприятия есть форма для обращений граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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