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Бизнес

Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году, и это не рубль

15:41 вторник, 5 января 2021
Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году, и это не рубль

фото © www.firestock.ru

Инвесторы рассказали, какие валюты в новом году будут расти быстрее остальных.

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году названо евро. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, рост курса евро поддержит динамика восстановления экономики Европы.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3», — прогнозирует эксперт.

Таким образом, подытожил Зельцер, хранение части средств более предпочтительно в евро.

Кроме того, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, интерес может представлять и рупия. Однако, отметил Зельцер, эти валюты для россиян экзотичны и малоликвидны.

По мнению эксперта, перспективен и рубль. В 2021 году он может укрепиться на отметке в 70 рублей за доллар и 85 за евро. Однако для этого нужны определенные условия: стоимость барреля нефти марки Brent выше 50 рублей, а также уменьшение давления санкций со стороны США и Европы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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