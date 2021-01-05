Водный кризис
Развитие сюжета: В декабре крымские водохранилища не пополнились водой ● Вода под Азовским морем фантазия? ● Власти Крыма хотят включения опреснителей морской воды в программу ФЦП ● Аксенов решил, что со дна Азовского моря уже добывают воду для Крыму ● Евпаторийцам вернули горячую воду
Напоить Севастополь: из Инкерманского озера уже забрали всю воду
фото © Форпост
В воскресенье, 3 января, рабочие начали демонтировать водопровод, смонтированный для переброски воды из Инкерманского озера в Чернореченское водохранилище.
По словам рабочих, отбирать воду из озера больше нет возможности, так как достигнут невосполнимый уровень. Если продолжать забор воды, экосистема водоема погибнет.
По словам сотрудников Водоканала, уровень воды в озере восстановится примерно через два года, при условии, если засуха в Крыму закончится.
Тем временем, в верховьях крымских рек впервые за десятки лет отсутствует сток в конце декабря: в верховьях реки Альмы такого не наблюдалось с 1998 года, а в верховье Черной – с 2010 года, сообщает сайт крымского гидрометцентра.
Напомним, Инкерманское озеро подключили к водоснабжению Севастополя в конце ноября, наряду с Кадыковским карьером, водозабором на реке Бельбек и озером у горы Гасфорта. Эти меры должны помочь городу без отключений воды продержаться до марта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Форпост
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