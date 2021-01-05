Напоить Севастополь: из Инкерманского озера уже забрали всю воду

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В воскресенье, 3 января, рабочие начали демонтировать водопровод, смонтированный для переброски воды из Инкерманского озера в Чернореченское водохранилище.

По словам рабочих, отбирать воду из озера больше нет возможности, так как достигнут невосполнимый уровень. Если продолжать забор воды, экосистема водоема погибнет.

По словам сотрудников Водоканала, уровень воды в озере восстановится примерно через два года, при условии, если засуха в Крыму закончится.

Тем временем, в верховьях крымских рек впервые за десятки лет отсутствует сток в конце декабря: в верховьях реки Альмы такого не наблюдалось с 1998 года, а в верховье Черной – с 2010 года, сообщает сайт крымского гидрометцентра.

Напомним, Инкерманское озеро подключили к водоснабжению Севастополя в конце ноября, наряду с Кадыковским карьером, водозабором на реке Бельбек и озером у горы Гасфорта. Эти меры должны помочь городу без отключений воды продержаться до марта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

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