На выходных в Севастополе будут ловить нетрезвых водителей

Сотрудники полиции будут ловить нетрезвых водителей на дорогах Севастополя.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Севастополю, профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в Севастополе в выходные дни.

«Нетрезвый водитель представляет потенциальную угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», - рассказали специалисты.

Кроме того, аналогичное наказание предусмотрено за передачу управления транспортным средством человеку, находящемуся в состоянии опьянения. Если водитель повторно нарушил правила и сел за руль нетрезвым, то ему грозит уголовная ответственность.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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