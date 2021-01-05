Компания Ротенберга присмотрит за Крымским мостом за 204 млн рублей

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«Мостотрест», ставший единственным участником тендера, получил подряд на обслуживание дорожного перехода.

Компания «Мостотрест», принадлежащая миллиардеру Аркадию Ротенбергу, займется обслуживанием Крымского моста. На эти цели она получит 204 миллиона рублей, пишет Telegram-канал «МБХ Медиа».

За эти деньги компания должна присматривать за железнодорожным переходом между полуостровом и материковой Россией с 1 января по 30 июня 2021 года. В контракте говорится об обеспечении безопасного и бесперебойного функционирования моста, а также обеспечение сохранности имущества. «Мостотрест» стал единственным участником тендера.

Напомним, строительство Крымского моста, стоимость которого превысила 220 миллиардов рублей из федерального бюджета, началось в феврале 2016 года и полностью было завершено в декабре 2019 года. Аркадий Ротенберг — основатель и экс-владелец компании «Стройгазмонтаж», которая была генподрядчиком возведения Крымского моста.

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