Какой сегодня праздник 5 января

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Сегодня, 5 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный разгрузочный день

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Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. Много.

Все, что необходимо для празднования – поменьше есть, но не голодать. После обильной еды уровень сахара в крови нестабилен, поэтому постоянно возникает ложное чувство голода, справиться с которым бывает непросто.

Попробуйте провести этот разгрузочный день на полноценном сбалансированном рационе с уменьшенной калорийностью, выбирайте продукты и блюда с высокой пищевой ценностью, а фастфуд и «мусорную» еду, набитую пустыми калориями и углеводами, исключите полностью. Тогда вас порадует не только результат, но и самочувствие.

День птиц (National Bird Day) в США

Фото pixabay.com

Многие американские экологические организации отмечают Национальный день птиц. Они пытаются привлечь внимание общественности и органов власти к сохранению перелетных птиц, защите исчезающих видов, созданию соответствующей среды обитания.

Празднование Национального дня птиц включает в себя различные мероприятия, которые помогают людям лучше изучить и получить больше информации о птицах. Любая деятельность, проводимая в этот день, должна быть связана с птицами.

Одним из наиболее важных видов деятельности является усыновление птиц. Многие любители птиц отмечают этот праздник, усыновляя птиц и обучая будущих владельцев птиц основным вопросам ухода за птицами, которые включают уборку, разнообразное питание, необходимость ежедневного общения, пение (щебетание) и укусы.

Федулов день

День получил свое название в честь святого Феодула. Он жил в Фессалониках в третьем веке, когда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жестокие гонения на христиан. Феодул состоял чтецом при церкви. Гонители предложили ему отказаться от веры - или немедленно умереть. «Я выбираю жизнь, но жизнь вечную», - сказал Феодул. После этих слов его бросили в море с камнем на шее.

Также сегодня, 5 января, отмечают такие праздники:

- День работников социальной защиты в Беларуси

- Праздник Зервана-Карана

- День маленьких историй

- День взбитых сливок (National Whipped Cream Day) в США

- Харбинский международный фестиваль льда и снега в Китае

- Кавалькада царей-волхвов в Испании

- Национальный праздник Сербии Туциндан

- День рождения гуру Гобинда Синха в Индии

Сегодня именины празднуют: Агафопус, Василид (Василий), Геласий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик (Изот), Наум, Нифонт, Павел, Помпей (Помпий), Сатурнин, Феодул, Феоктист.

Что происходило 5 января в прошлые годы

1585 - Основано ставропигиальное Братство во Львове.

1754 - в г. Петербурге издан царский указ об отмене в Гетманщине внутренних таможенных сборов, которые пополняли гетманскую казну.

1769 - Джеймс Ватт получает патент на свою паровую машину.

1870 - началась забастовка львовских типографовпервая рабочая забастовка в Западной Украине.

1875 - открыто здание национального оперного театра «Гранд-опера» в Париже.

1877 - русский отряд генерала Иосифа Гурко в очень трудных условиях перешел через Балканы и занял Софию, освободив ее от османского ига.

1895 - открыты рентгеновские лучи.

1911 - княжество Монако получило статус конституционной монархии.

1918 - УНР выпустила в оборот первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш.

1919 - Красная армия заняла Вильнюс.

1919 - в Мюнхене основана Немецкая рабочая партия, преобразованная год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.

1933 - в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году.

1935 - во время массовых репрессий арестован Борис Антоненко-Давыдович.

1939 - Государственное расовое Бюро Германии признали караимов (крымское население тюркского происхождения) не евреями ни по вероисповеданию, ни по расе.

1956 - к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.

1968 - приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, который положил начало «Пражской весне».

1970 - Луганск переименован в Ворошиловград (до 1990-ого года).

1972 - начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.

1977 - арестованы лидеры Украинского Хельсинского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий.

1997 - Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, что стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной русско-чеченской войны.

2001 - Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против вице-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвинили в контрабанде и подделке документов.

2006 - Intel представил первый процессор линейки Core, пришедший на замену Pentium.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 января. Какие праздники будут завтра?

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