Коронавирус в Крыму
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Как морги Севастополя работают с телами умерших от ковида
фото © Сергей Коньков, Известия
И к чему нужно готовиться родственникам этих людей.
В реальном мире боль потери близкого человека почти всегда соседствует с необходимостью решать множество вопросов, связанных с устройством похорон. Но на долю тех, кто потерял родных из-за COVID-19, выпадает еще одно испытание, связанное с опасностью вируса.
К чему нужно быть готовым, если трагедия все-таки произошла, чем отличается обычная работа сотрудников севастопольских моргов от работы с трупами умерших от ковида и могут ли морги стать распространителями инфекции? Эти вопросы мы адресовали департаменту здравоохранения Севастополя.
О том, что прощание с жертвами ковида не будет проходить по обычным правилам, стало ясно еще весной. В ряде стран, где пандемия уже тогда бушевала вовсю, трупы умерших от опасной инфекции вообще не выдавали близким.
В России по этому пути не пошли, однако меры безопасности приняты и у нас. Протестовать и возмущаться бесполезно: деятельность всех российских моргов в сегодняшних условиях построена на рекомендациях Минздрава.
Как следует из ответа департамента здравоохранения, трупы людей с выявленной коронавирусной инфекцией или подозрением на ее наличие доставляются в хранилище специальным транспортом и хранятся в индивидуальных холодильных ячейках упакованными в специальные транспортировочные пакеты.
«Вскрытия происходят в специально оборудованном секционном зале с ультрафиолетовыми излучателями и рециркулятором воздуха, на секционных столах, отключенных от городской системы канализации. Работа ведется в средствах индивидуальной защиты. Кроме рутинного исследования внешних изменений и патологии внутренних органов производится забор тканевых образцов из внутренних органов в стерильные одноразовые контейнеры, которые маркируются и пакуются соответствующим образом», – сообщают нам.
Взятые образцы тканей направляются в лабораторию для проведения вирусологических исследований. По окончании вскрытия тело дезинфицируется, упаковывается и вновь помещается в индивидуальную ячейку, где хранится до получения результатов аутопсии.
Если наличие коронавирусной инфекции не подтвердилось, а прижизненные ПЦР-тесты были отрицательными, тело выдадут родственникам для захоронения в обычном порядке. В противном случае оно будет помещено в закрытый гроб, чтобы исключить риск заражения родственников.
Осенью, когда кривая заболеваемости поползла вверх, из целого ряда регионов стали поступать сигналы о том, что морги не справляются с нагрузкой.
В Севастополе, где число умерших за день, к счастью, не исчисляется десятками и сотнями, ситуация на начало декабря была стабильной. Однако общая для здравоохранения проблема с кадрами существует и тут: по информации департамента здравоохранения, укомплектованность патологоанатомической службы на сегодняшний день составляет 80%.
С чем в моргах все хорошо, так это со средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и необходимыми расходными материалами. Ими, по информации того же депздрава, патологоанатомическая служба обеспечена полностью.
Ну а чтобы у патологоанатомов было поменьше работы – берегите себя и своих близких.
В тексте использованы материалы: Форпост
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