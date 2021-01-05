Как морги Севастополя работают с телами умерших от ковида

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И к чему нужно готовиться родственникам этих людей.

В реальном мире боль потери близкого человека почти всегда соседствует с необходимостью решать множество вопросов, связанных с устройством похорон. Но на долю тех, кто потерял родных из-за COVID-19, выпадает еще одно испытание, связанное с опасностью вируса.

К чему нужно быть готовым, если трагедия все-таки произошла, чем отличается обычная работа сотрудников севастопольских моргов от работы с трупами умерших от ковида и могут ли морги стать распространителями инфекции? Эти вопросы мы адресовали департаменту здравоохранения Севастополя.

О том, что прощание с жертвами ковида не будет проходить по обычным правилам, стало ясно еще весной. В ряде стран, где пандемия уже тогда бушевала вовсю, трупы умерших от опасной инфекции вообще не выдавали близким.

В России по этому пути не пошли, однако меры безопасности приняты и у нас. Протестовать и возмущаться бесполезно: деятельность всех российских моргов в сегодняшних условиях построена на рекомендациях Минздрава.

Как следует из ответа департамента здравоохранения, трупы людей с выявленной коронавирусной инфекцией или подозрением на ее наличие доставляются в хранилище специальным транспортом и хранятся в индивидуальных холодильных ячейках упакованными в специальные транспортировочные пакеты.

«Вскрытия происходят в специально оборудованном секционном зале с ультрафиолетовыми излучателями и рециркулятором воздуха, на секционных столах, отключенных от городской системы канализации. Работа ведется в средствах индивидуальной защиты. Кроме рутинного исследования внешних изменений и патологии внутренних органов производится забор тканевых образцов из внутренних органов в стерильные одноразовые контейнеры, которые маркируются и пакуются соответствующим образом», – сообщают нам.

Взятые образцы тканей направляются в лабораторию для проведения вирусологических исследований. По окончании вскрытия тело дезинфицируется, упаковывается и вновь помещается в индивидуальную ячейку, где хранится до получения результатов аутопсии.

Если наличие коронавирусной инфекции не подтвердилось, а прижизненные ПЦР-тесты были отрицательными, тело выдадут родственникам для захоронения в обычном порядке. В противном случае оно будет помещено в закрытый гроб, чтобы исключить риск заражения родственников.

Осенью, когда кривая заболеваемости поползла вверх, из целого ряда регионов стали поступать сигналы о том, что морги не справляются с нагрузкой.

В Севастополе, где число умерших за день, к счастью, не исчисляется десятками и сотнями, ситуация на начало декабря была стабильной. Однако общая для здравоохранения проблема с кадрами существует и тут: по информации департамента здравоохранения, укомплектованность патологоанатомической службы на сегодняшний день составляет 80%.

С чем в моргах все хорошо, так это со средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и необходимыми расходными материалами. Ими, по информации того же депздрава, патологоанатомическая служба обеспечена полностью.

Ну а чтобы у патологоанатомов было поменьше работы – берегите себя и своих близких.

В тексте использованы материалы: Форпост

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