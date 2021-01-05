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Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес
фото © Крым.реалии
Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».
Как сообщили в пресс-службе дирекции заповедников, представленная на фото в соцсетях вырубка связана с прокладкой газопровода ГУП РК «Черноморнефтегаз», при этом она находится за границами особо охраняемой природной территории ГПЗ «Ялтинский горно-лесной», то есть за пределами заповедника.
Ранее сообщалось, что в последний день уходящего 2020 и в начале 2021 года во многих группах и сообществах в социальных сетях появились фотографии поваленных в горах деревьев.
Специалисты «Черноморнефтегаза» заявили, что строительство нового газопровода «Ялта-Форос-Севастополь» решит многолетнюю проблему сотен тысяч крымчан. Газопровод тянется по всей Ай-Петринской яйле практически от границы с национальным парком «Крымский» до Беш-Текне, оттуда спускается вниз к Веселовской развилке, где будет строиться газораспределительная станция.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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