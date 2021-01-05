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Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес

15:19 вторник, 5 января 2021
Ялта
Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес

фото © Крым.реалии

Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».

Как сообщили в пресс-службе дирекции заповедников, представленная на фото в соцсетях вырубка связана с прокладкой газопровода ГУП РК «Черноморнефтегаз», при этом она находится за границами особо охраняемой природной территории ГПЗ «Ялтинский горно-лесной», то есть за пределами заповедника.

Ранее сообщалось, что в последний день уходящего 2020 и в начале 2021 года во многих группах и сообществах в социальных сетях появились фотографии поваленных в горах деревьев.

Специалисты «Черноморнефтегаза» заявили, что строительство нового газопровода «Ялта-Форос-Севастополь» решит многолетнюю проблему сотен тысяч крымчан. Газопровод тянется по всей Ай-Петринской яйле практически от границы с национальным парком «Крымский» до Беш-Текне, оттуда спускается вниз к Веселовской развилке, где будет строиться газораспределительная станция.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов. В Крыму вводят стоимость на посещение заповедных зон.

Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах. Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.

В Крыму появится новый природный заказник. Новая особо охраняемая территория «Озеро Бараколь» появится в районе Феодосии.

Вырубка крымской сосны обойдется жителям Ялты в миллион. В Ялте появится новый компенсационный тариф за вырубку зеленых насаждений.

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