Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе всплеск смертей от коронавируса ● Как морги Севастополя работают с телами умерших от ковида ● В Крыму продолжает снижаться число новых заражений ● Названы сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
Дешевое средство от вшей спасает от тяжелых форм коронавируса
Исследования препарата среди больных COVID-19 проводились по заказу ВОЗ | фото © Форпост
Предполагается, что препарат блокирует «нервную систему» вируса.
Дешевое средство от педикулеза снижает риск госпитализации с COVID-19 на 80 процентов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Как выяснилось, ивермектин ценой полтора фунта стерлингов за курс лечения (около 150 рублей) не только снижает тяжесть течения болезни, но и вдвое сокращает время выздоровления.
В ходе эксперимента участников поделили на две группы: одной давали настоящий препарат, второй — плацебо. В первой группе из 573 человек умерли только восемь, а во второй — 44 из 510.
По мнению исследователей, ивермектин блокирует «нервную систему» вируса и препятствует его размножению. Вместе с тем, по словам многих ученых, необходимо провести еще множество исследований, чтобы доказать эффективность этого препарата при лечении COVID-19: испытуемым давали препарат в маленькой дозировке и в сочетании с другими лекарствами.
Исследования проводились по заказу Всемирной организации здравоохранения, в основном в развивающихся странах, в том числе в Бангладеш, Аргентине и Египте. Ожидается, что в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты испытаний, в которых приняли участие еще более семи тысяч человек.
Напомним, действие препарата первыми проверили австралийские ученые. Они брали инфицированные COVID-19 клетки и через два часа добавляли в них дозу ивермектина. Через 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.
Отметим, что ивермектин создавался как препарат против вшей и гельминтов, а противовирусная активность стала его побочным эффектом. Создатели препарата в 2015 году получили за него Нобелевскую премию.
В тексте использованы материалы: Форпост, lenta.ru
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