Дешевое средство от вшей спасает от тяжелых форм коронавируса

Исследования препарата среди больных COVID-19 проводились по заказу ВОЗ | фото © Форпост

Предполагается, что препарат блокирует «нервную систему» вируса.

Дешевое средство от педикулеза снижает риск госпитализации с COVID-19 на 80 процентов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Как выяснилось, ивермектин ценой полтора фунта стерлингов за курс лечения (около 150 рублей) не только снижает тяжесть течения болезни, но и вдвое сокращает время выздоровления.

В ходе эксперимента участников поделили на две группы: одной давали настоящий препарат, второй — плацебо. В первой группе из 573 человек умерли только восемь, а во второй — 44 из 510.

По мнению исследователей, ивермектин блокирует «нервную систему» вируса и препятствует его размножению. Вместе с тем, по словам многих ученых, необходимо провести еще множество исследований, чтобы доказать эффективность этого препарата при лечении COVID-19: испытуемым давали препарат в маленькой дозировке и в сочетании с другими лекарствами.

Исследования проводились по заказу Всемирной организации здравоохранения, в основном в развивающихся странах, в том числе в Бангладеш, Аргентине и Египте. Ожидается, что в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты испытаний, в которых приняли участие еще более семи тысяч человек.

Напомним, действие препарата первыми проверили австралийские ученые. Они брали инфицированные COVID-19 клетки и через два часа добавляли в них дозу ивермектина. Через 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.

Отметим, что ивермектин создавался как препарат против вшей и гельминтов, а противовирусная активность стала его побочным эффектом. Создатели препарата в 2015 году получили за него Нобелевскую премию.

В тексте использованы материалы: Форпост, lenta.ru

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