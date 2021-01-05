Что изменилось в правилах для дачников с 2021 года

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В России изменились правила содержания садоводческих участков. Теперь запустившим свои участки соседям можно пригрозить визитом пожарного инспектора.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое вступило в силу 1 января 2021-го. Теперь дачникам придется вовремя убирать со своих участков мусор, стричь газон, спиливать сухие деревья и кусты. Единственное послабление состоит в отмене необходимости иметь на каждом участке огнетушитель или бочку с водой к началу теплого сезона.

Кроме того, запрещено устраивать свалки отходов, в том числе горючих, на территориях общего пользования, которые прилегают к объектам, относящимся к имуществу общего пользования СНТ, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельхозназначения.

После схода снега и до установления устойчивой осенней погоды или образования снежного покрова, пишет , садоводческое товарищество, если его территория прилегает к лесу, должно очищать ее от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Есть также и другой вариант - отделить лес противопожарной полосой или иным противопожарным барьером.

Помимо этого, все дороги и проезды СНТ должны быть в надлежащем состоянии круглый год. Шлагбаум или ворота в случае пожара должны открываться или разблокироваться автоматически. Возможно ручное открывание, если организовано круглосуточное дежурство у места установки технических средств.

У въезда на территорию должны быть схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Руководство товарищества обязано сообщить в пожарную охрану о ремонте или строительстве, если из-за этого приходится перекрывать дороги.

Также теперь нужно утверждать паспорт территорий товарищества, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Этот документ должен готовить председатель СНТ к началу пожароопасного сезона каждый год.

Данные требования будут действовать до 2026 года. Для тех, кто их нарушит, предусмотрена административная ответственность и штраф от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам - от шести до 15 тысяч рублей, а юридические лица могут заплатить штраф от 150 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, с этого года даты обязательных ежегодных собраний будут прописаны в уставе СНТ.

Еще одним нововведением стала возможность получить налоговый вычет. Ранее налоговики категорически отказывали всем, кто пытался вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи, так как дома на садовых участках не подходили под условия имущественного вычета за приобретение жилья.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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