Вода под Азовским морем фантазия?

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Заявление Владимира Путина о спасительных для Крыма подводных запасах стало для всех неожиданностью.

Президент России рассказал о водоеме пресной воды под Азовским морем 17 декабря 2020 года на итоговой пресс-конференции. Позже в СМИ появились заявления члена экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николая Шадрина, что реальных оценок запасов пресной воды под Азовским морем нет.

«Это из той же серии, что «подадим воду из реки Кубань», а потом выясняется что она почти высохла», — приводили издания его слова. Шадрин уверен, что «Нафантазировать можно все, что угодно. И дать, как результат, президенту, и ему покажется, что это правдоподобно. На мой взгляд, регулярно подставляют наших руководителей на всех уровнях. Люди хотят урвать большие деньги на какой-то проект, а что с учеными он не согласован».

В ноябре 2020 года, после большой инспекторской проверки ситуации с водообеспечением Крыма и Севастополя, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сделал вывод, что одной из проблем являются потери в водопроводных сетях, составляющие до 60% всей перекачиваемой воды.

Позже Хуснуллин в эфире «Россия 24» рассказал, что при взаимодействии с местными властями проблема водоснабжения Севастополя устранена практически полностью, а «по Крыму ситуация несколько сложнее». Исправить сложившееся положение дел, по его мнению, можно было за счет разбуривания новых подземных водохранилищ.

Отметим, что осенью 2020 года крымские ученые неоднократно делали заявления о наличии под землей запасов воды, которых по их подсчетам должно было хватать на бытовые нужды в самые засушливые годы. А вот на производственные затраты, включая сельское хозяйство, этих кладовых не хватит.

«Новая газета» приводит мнение того же Николая Шадрина, что крымские водные проекты недостаточно проработаны. Проект перехвата паводковых вод Бельбека, по его словам, несет существенные экологические риски, а Кадыковский карьер может быстро истощиться, так как у него нет водосбора. «Я точно знаю, что никто исследований не проводил. Судя по динамике, у него было прежде всего дождевое питание. За сколько его вычерпают: за месяц, два? Я считаю, что 80 миллионов в определенной степени зря угробили», — говорит ученый. По его мнению, забор для Севастополя воды из водоема у горы Гасфорта – это правильное решение, а из Бельбека «вредный проект и принесет больше ущерба, чем пользы». Отметим, что байкеры «Ночные волки» недовольны скачиванием воды из озера возле Гасфорты – оно находится на арендуемой ими земле.

Глава Крымского РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко в разговоре с «Новой» отметил, что прогнозы метеорологов на зиму не внушают оптимизма. Так, например, предполагалось что в декабре в Крыму выпадет 45 мм осадков, а по факту выпал 21 миллиметр. На ближайшие три месяца прогнозируют 30-40 мм осадков, но для того, чтобы восполнить потери этого года, нужно, чтоб хотя бы в один месяц осадки достигли уровня 100-150 мм. В бурении и активном выкачивании воды из скважин профессор видит риск – скважины могут стать непригодными. Дело в том, что подземные воды находятся в так называемых «линзах», и если выбрать из «линзы» слишком много, то вода станет соленой и непригодной ни для питья, ни для полива. На восстановление уйдут годы.

Тема опреснения морской воды, хотя и обсуждается, но числится последней в числе мер, которые предпринимаются и будут предприниматься по улучшению водоснабжения полуострова: во-первых, страна не обладает необходимыми технологиями; во-вторых, стоимость выходной воды будет в разы дороже; в-третьих, к моменту возведения опреснительных заводов надобность в них отпадет по естественным причинам – в Крым снова вернется вода (засушливые годы случаются раз в 10, а аномально засушливые раз в 25 лет), в-четвертых, проект строительства нескольких опреснительных заводов стоит очень дорого.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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