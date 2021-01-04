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Общество

Весенняя погода в Крыму сменится ливнями и снегом к концу недели

18:12 понедельник, 4 января 2021
Весенняя погода в Крыму сменится ливнями и снегом к концу недели

фото © Новости Крыма

До 7 января на территории Крымского полуострова осадков не предвидится, но позже погода изменится, придет похолодание.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Теплые влажные воздушные массы с акватории Средиземного моря будут определять погоду на полуострове до рождества -7 января. Преимущественно без осадков. Максимальные температуры воздуха ожидаются 10-15 градусов, минимальные 2-7 градусов», - отметили синоптики.

Однако по оценкам специалистов, в конце каникул синоптическая ситуация изменится. На территорию Крыма начнет поступать холодный полярный воздух.

«Температура воздуха понизится на 5-7 градусов, возможен дождь и мокрый снег, усилится холодный северо-восточный ветер до 15-20 м/сек», - пояснили эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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