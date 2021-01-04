В Севастополе в разгар праздников из-под воды подняли бомбу

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Масштабная пиротехническая операция успешно проведена в самом центре Севастополя в разгар праздничных выходных.

Со дна Артиллерийской бухты силами Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства был поднят боеприпас времен Второй мировой войны.

Как сообщают в пресс-службе МЧС Севастополя, сообщение о бомбе под водой поступило в Центр управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Севастополю по телефону. Бдительные севастопольцы рассказали, что подозрительный предмет обнаружен прямо в самом центре недалеко от дельфинария.

Прибывшие на место спасатели обнаружили на морском дне, на глубине приблизительно полтора метра и в четырех метрах от берега авиационную осколочную бомбу советского производства АО-10. Вес ее взрывчатого вещества составляет семь килограммов.

Так как тип и состояние взрывателя позволяли осуществить перевозку, силами Росгдвардии зону проведения работ оцепили и подняли боеприпас на берег, затем его перевезли на полигон для уничтожения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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