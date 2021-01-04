В Севастополе появился конкурент полуденного выстрела

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник 5 января начинает ежедневный запуск на Сапун-горе военной техники, которая находится в исправном состоянии и участвует в параде 9 Мая.

Пуск будет происходить в одно и то же время – в 12 часов.

«Первым взревет двигатель легендарного советского танка Т-34. Этот «железный ветеран» принимал участие в боях с фашистами при освобождении Севастополя в апреле-мае 1944 года», - сообщает музей.

Инициатором этого проекта с названием «Живая история» выступил директор музея Александр Барков.

«В строго определенное время (как полуденный выстрел пушки) выходит техник, научный работник или экскурсовод и рассказывает об истории этой техники — создании, использовании, участии в войне. А потом мы приглашаем кого-то из зрителей переместиться в кабину самоходной установки или танка и провести пуск. Конечно, ездить по территории не надо — это совершенно другая история, она не безопасна, — но если гости музея и дети услышат рев заведенного танка, мне кажется, останутся достаточно сильные эмоции», — рассказывал он в октябре 2020 года.

Напомним, более двух веков (с перерывами) севастопольцы и гости города ровно в полдень слышат холостой выстрел с береговой батареи № 2, прилегающей к Константиновскому форту на Северной стороне. Там стоит 85-мм морская пушка, которая и производит полуденный выстрел.

Еще одна инициатива – возвращение музею прежнего названия «Музей героической обороны и освобождения Севастополя». Сейчас на сайте идет голосование за прежнее или за сегодняшнее название – «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник». Из 900 проголосовавших к этому моменту за второй вариант высказались 17%.

Музеи открыты для индивидуального посещения с 10 утра.

В тексте использованы материалы: Форпост

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