Общество
В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир
фото © Википедия
Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода.
При одном из погребенных найдена монетка, которую, согласно мифологии древних греков, нужно было отдать за переход в царство мертвых, сообщил руководитель экспедиции Сергей Соловьев.
«На юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства, обнаружены погребения эллинистического периода. В одном из захоронений найден целый, неповрежденный скелет человека. Любопытной деталью является то, что рядом с черепом найдена мелкая монетка», - сказал Соловьев.
Он уточнил, что, в соответствии с греческим погребальным обрядом, такая монетка должна быть положена в рот мертвеца. Считалось, что он заплатит ею Харону - мифическому персонажу, который занимался перевозкой душ умерших через реку Лету в загробный мир, уточняет ТАСС
По его словам, найденная монета поможет более точно датировать погребение. Уже сейчас понятно, что она относится к III-II векам до нашей эры, но, вероятно, после ее очистки и изучения удастся назвать более точное время захоронения. «Кроме того, в обкладке этой могилы найдено антропоморфное надгробие (в форме человеческой фигуры). Но это вторичное использование - полагаем, его взяли из другой могилы, разрушенной в те времена», - добавил ученый.
Экспедиция проводит археологические работы на памятниках Боспорского царства: городище и юго-западном некрополе древнего города Парфения. Эти объекты попадают в зону прокладки водовода в пригороде Керчи. На обеих сторонах Керченского пролива более 2,5 тыс. лет назад греческими переселенцами было основано античное государство - Боспорское царство. Столицей Боспора был Пантикапей (сейчас там находится Керчь), крупные города - Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей - на Крымском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). Город Парфений располагался на северо-восточной оконечности Керченского полуострова. Он был основан во второй половине VI в. до нашей эры рядом с Пантикапеем.
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какие новые законы принес крымчанам новый 2021-й год. Некоторые из нововведений вызывают недоумение и гнев.
Естественная убыль населения в Крыму возросла на четверть. Население Республики Крым с начала года выросло: за 10 месяцев на 2 тысячи 47 человек. На 1 ноября число постоянно проживающих в РК
Реконструкцию набережной Партенита может быть проведут в следующем году. Набережная Партенита (Большая Алушта) будет реконструирована в 2021 году.
В Херсонесе будут реставрировать Туманный колокол. Символ древнего Херсонеса обновят за внебюджетные средства.
В Крыму - 247 новых случаев коронавируса
За 3 января на территории Крыма выявили 247 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 4 января фото
Сегодня, 4 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вода под Азовским морем фантазия?
Заявление Владимира Путина о спасительных для Крыма подводных запасах стало для всех неожиданностью.
ФСБ накрыла взяткой новогодний стол в крымской ветеринарии
Главный ветинспектор Сакского района Виктор Гадомский задержан силовиками при вымогательстве 150 тысяч рублей.
вчера
РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму
18 часов назад
Ялта встала в пробках из-за приезда тысяч туристов
17 часов назад
Январская жара: в Крыму будет аномально тепло
17 часов назад
В Керчи после Нового года не вывозят мусор из контейнеров фото
Мусорные контейнеры в Керчи после празднования Нового года переполнены, отходы не вывозят несколько дней.