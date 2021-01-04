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Общество

В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир

07:13 понедельник, 4 января 2021
В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир

фото © Википедия

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода.

При одном из погребенных найдена монетка, которую, согласно мифологии древних греков, нужно было отдать за переход в царство мертвых, сообщил руководитель экспедиции Сергей Соловьев.

«На юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства, обнаружены погребения эллинистического периода. В одном из захоронений найден целый, неповрежденный скелет человека. Любопытной деталью является то, что рядом с черепом найдена мелкая монетка», - сказал Соловьев.

Он уточнил, что, в соответствии с греческим погребальным обрядом, такая монетка должна быть положена в рот мертвеца. Считалось, что он заплатит ею Харону - мифическому персонажу, который занимался перевозкой душ умерших через реку Лету в загробный мир, уточняет ТАСС

По его словам, найденная монета поможет более точно датировать погребение. Уже сейчас понятно, что она относится к III-II векам до нашей эры, но, вероятно, после ее очистки и изучения удастся назвать более точное время захоронения. «Кроме того, в обкладке этой могилы найдено антропоморфное надгробие (в форме человеческой фигуры). Но это вторичное использование - полагаем, его взяли из другой могилы, разрушенной в те времена», - добавил ученый.

Экспедиция проводит археологические работы на памятниках Боспорского царства: городище и юго-западном некрополе древнего города Парфения. Эти объекты попадают в зону прокладки водовода в пригороде Керчи. На обеих сторонах Керченского пролива более 2,5 тыс. лет назад греческими переселенцами было основано античное государство - Боспорское царство. Столицей Боспора был Пантикапей (сейчас там находится Керчь), крупные города - Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей - на Крымском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). Город Парфений располагался на северо-восточной оконечности Керченского полуострова. Он был основан во второй половине VI в. до нашей эры рядом с Пантикапеем.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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