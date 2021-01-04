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Происшествия

В Крыму ищут десятки животных, потерявшихся в новогоднюю ночь из-за фейерверков

13:40 понедельник, 4 января 2021

В новогоднюю ночь в Крыму теряется вдвое больше домашних животных, чем обычно.

Согласно статистике, которую приводят во всероссийской системе поиска потерянных питомцев «Pet911», в новогодние праздники теряется до 2,5 тысячи животных в сутки по всей стране.

Пугаясь громких звуков от праздничных салютов, домашние животные убегают в темноту, они несутся куда глаза глядят, и редко когда хозяевам вновь удается их найти.

В Крыму в местных группах размещены десятки сообщений о поиске питомцев.

Истории счастливого воссоединения — редкость, одной такой с корреспондентом ФАН поделилась жительница Севастополя.

«31 декабря он испугался резких звуков с улицы, сорвался с подоконника и убежал, — рассказала Елена Лоза, чьего кота искали почти сутки. — Нашли в шесть утра. Район ЦУМа... со стороны дороги. Просто повезло! Почти с криком «Мама!» запрыгнул на мамины руки и голову под мышку. В общем, спит без задних ног».

Как говорят ветеринары, причиной массовой потери домашних животных на новогодние праздники являются вспышки и громкие звуки салютов и петард, они дезориентируют питомцев, у них появляется одно желание — бежать прочь от опасности. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать поиск животных, искать их в первые часы, чем больше времени проходит, тем тяжелее найти потеряшку.

Но проще все же предотвратить это печальное событие: не брать питомцев с собой к месту запуска петард и фейерверков или держать их на крепком поводке. Некоторые ветеринары советуют давать животным успокоительные, особенно в новогоднюю ночь, и запирать их в комнатах, где хлопки наименее слышны.

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