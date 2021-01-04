Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте ● В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших ● После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений ● Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19 ● Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека
В Крыму - 247 новых случаев коронавируса
фото © pixabay.com
За 3 января на территории Крыма выявили 247 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на личной странице «ВКонтакте».
«За 3 января на территории Республики Крым зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1999 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период – 20 531 человек», — написал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений. За 2 января на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19. Актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19.
Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека. Первую прививку от коронавируса получили в Крыму 152 медработника, вторую прививку – уже 42 человека.
COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших. По состоянию на утро 2 января в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму - 247 новых случаев коронавируса
За 3 января на территории Крыма выявили 247 случаев новой коронавирусной инфекции.
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