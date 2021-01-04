В Крыму - 247 новых случаев коронавируса

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За 3 января на территории Крыма выявили 247 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на личной странице «ВКонтакте».

«За 3 января на территории Республики Крым зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1999 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период – 20 531 человек», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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